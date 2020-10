Spoleto, sit in davanti al Pronto Soccorso

Istituzioni e Associazioni schierate a difesa del San Matteo degli Infermi – foto

(DMN) Spoleto – alle 20.00 di questa sera il pronto soccorso del San Matteo degli Infermi ha chiuso i battenti per consentire la trasformazione del nosocomio cittadino in ospedale covid.

Il sindaco di Spoleto, Umberto de Augustinis, alcuni esponenti della Giunta, del Consiglio Comunale e delle Associazioni cittadine si sono schierati a difesa del Pronto Soccorso per protestare contro la decisione della Presidente Tesei e per garantire la presenza di un primo soccorso per le emergenze a Spoleto.