Spoleto si prepara ai tradizionali fuochi di fine Festival

Lo spettacolo pirotecnico possibile grazie al sostegno di VUS COM e alla collaborazione della Fondazione Festival dei Due Mondi, l’appuntamento è in programma domenica 9 luglio a partire dalla mezzanotte

In occasione della serata finale del 66° Festival dei Due Mondi è in programma, domenica 9 luglio a partire dalla mezzanotte, il consueto spettacolo dei fuochi pirotecnici.

L’organizzazione, resa possibile grazie al sostegno di VUS COM e alla collaborazione della Fondazione Festival dei Due Mondi, è stata affidata alla ditta Gianvittorio Pirotecnica.

L’area individuata sarà, anche per questa edizione, quella sottostante la Chiesa di San Pietro extra moenia, adiacente allo svincolo sud della città.