Spoleto, sfilata di Bianchine in città- foto

In pieno svolgimento il raduno degli appassionati delle auto storiche monomarca

(DMN) Spoleto – tante Bianchine hanno attraversato, questa mattina, il centro storico di Spoleto. È in pieno svolgimento, infatti, il Raduno nazionale per auto storiche monomarca dal titolo “la Bianchina nel Ducato longobardo 2021”, organizzato dall’Associazione Culturale “Fare Cultura” di Spoleto e dal Bianchina Club.

Il raduno si si sviluppa in 3 giornate durante le quali verranno visitate le terre dell’antico Ducato Longobardo: la città di Spoleto con la Montagna sacra di Monteluco, la città di Campello sul Clitunno e la parte centrale della Valnerina, ovvero Vallo di Nera, l’antico borgo romano e Scheggino, borgo sviluppato intorno al Castello medievale quasi incastonato nella montagna.

Le Autobianchi, le Bianchine in particolare, rappresentano un pezzo della storia del nostro paese. La passione dei collezionisti e la cura con quale con la quale si dedicano ai loro gioielli a 4 ruote ci porta indietro nel tempo e ci consente di toccare con mano quelle della nostra industria è stata capace di creare e di come ha saputo far conoscere al mondo l’ingegno italiano.