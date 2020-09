Spoleto: Serie C Under 19, il progetto vincente della Sir Safety Monini

Le parole di coach Piacentini – la rosa della Serie C Sir Safety Monini 2020/2021

Tra i fiori all’occhiello della rinnovata partnership tra Monini Marconi Spoleto e Sir Safety Perugia spicca sicuramente il gruppo che disputerà il prossimo campionato di Serie C. Una squadra composta quasi esclusivamente da ragazzi Under 19 (con soli 3 “fuoriquota” comunque giovanissimi, classe ’99), che già nelle stagioni passate hanno brillato per doti tecniche e voglia di migliorarsi. Ad allenarli saranno due tecnici giovani e molto preparati, pronti a tirare fuori il meglio da ognuno di loro: Andrea Piacentini, da anni responsabile tecnico del settore giovanile della Sir Safety Perugia, sarà il capo allenatore, Damiano Di Titta il suo assistente.

“Sono molto contento di essere alla guida di questo gruppo – afferma coach Piacentini -, principalmente perché riusciremo ad unire le migliori giovani forze di due città, come Spoleto e Perugia, che respirano pallavolo tutto il giorno. L’obiettivo è quello di portare entusiasmo tra questi ragazzi, facendo capire loro che la strada per diventare grandi passa necessariamente attraverso la dedizione al lavoro e il sacrificio”.

Di comune accordo, le due società hanno deciso che questo gruppo prenderà parte sia al campionato Under 19 che a quello regionale di Serie C, e in entrambi i casi le gare interne si disputeranno al Palarota di Spoleto. Per gli allenamenti settimanali si seguirà invece la logica dell’alternanza tra il Palarota e il PalaSir di Santa Maria degli Angeli.

“Questo ci darà modo di far interagire continuamente i giovanissimi dei due vivai con questo gruppo – spiega Piacentini -, seguendo sempre da vicino sia gli spoletini che i perugini. Penso che dopo la passata stagione, interrotta bruscamente per il Covid-19, si possa riprendere a percorrere quella strada dove il lavoro e la passione hanno prodotto dei risultati importanti in termini di crescita dei ragazzi, alcuni dei quali sono stati anche convocati nelle nazionali giovanili”.

La rosa della Serie C Sir Safety Monini 2020/2021

Palleggiatori: Andrea Stambuco, Emanuele Basco

Centrali: Alessandro Sensi, Diego Bartolini, Michele Caridi, Filippo Fossa

Schiacciatori: Federico Guerrini, Pietro Mariano, Ivo Lechtarski, Ferdinando Vinti, Gregorio Fagotti, Alessandro Mogini

Liberi: Jacopo Bulletta, Vittorio Broccatelli

Allenatore: Andrea Piacentini

Assistente allenatore: Damiano Di Titta