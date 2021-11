Spoleto, sei nuovi ingressi in Consiglio comunale

I consiglieri chiamati in Giunta lasciano il loro posto ai primi dei non eletti: ecco chi sono

(DMN) Spoleto – A seguito delle nomine di Giunta del Sindaco di Spoleto Andrea Sisti che ha chiamato a far parte del nuovo Esecutivo cittadino sei persone già elette in consiglio comunale (Angelini Paroli, Albertella, Renzi, Chiodetti, Pesci e Protasi) , le porte del massimo consesso cittadino si aprono per i primi dei non eletti nelle liste dei nuovi assessori.

Ecco la composizione del nuovo Consiglio Comunale che è stato convocato per la prima volta lunedì 8 novembre:

(I nomi dei 6 nuovi consiglieri sono scritti in maiuscolo)