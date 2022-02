Spoleto, secondo appuntamento di Frau per il Sociale

Il 2 marzo in sala “Sul sentiero blu”

Il secondo appuntamento di Frau per il Sociale presenta la pellicola “Sul Sentiero Blu” in collaborazione con il Club Alpino Italiano sezione di Spoleto.

“Sul sentiero Blu” segue l’impresa di un gruppo di ragazzi autistici sull’antica via Francigena, accompagnati da una squadra di esperti, tra cui il Dott. Keller.

Il documentario, diretto da Gabriele Vacis e prodotto da Indyca con il sostegno di MIC e Film Commission Torino Piemonte, racconta il progetto “Con-Tatto”. Un’iniziativa lanciata lo scorso 2021 dal Rotary International Distretto 2031 e a cura di ASL Città di Torino – Centro Regionale per i disturbi dello spettro autistico in età adulta.

“Sul Sentiero Blu” racconta di un gruppo di ragazzi autistici in cammino per la Via Francigena con uno sguardo puntato al tema sociale e relazionale del disturbo neurologico. I protagonisti insieme ai loro educatori e medici compiono un’esperienza umana, che li guida alla scoperta della propria indipendenza tra relazioni personali e ambiente circostante.

La troupe cinematografica ha seguito i ragazzi dal momento della partenza fino all’arrivo in Città del Vaticano, dove tra varie autorità hanno incontrato anche Papa Francesco.

L’obiettivo dell’autore del film è di far immerge lo spettatore nel mondo dell’autismo, al fine di abbattere i pregiudizi e i preconcetti che ruotano intorno al mondo dell’autismo e di valorizzare le competenze che i ragazzi sviluppano nel loro percorso di vita.

Il film sarà proiettato in Sala Frau il 2 marzo alle ore 18.00 e alle 21.00 con introduzione alla visione (all’interno del progetto “Montagna terapia”) a cura di Guido Luna, Presidente Cai Sezione di Spoleto, e Sergio Pezzola, Past President.