Spoleto, scontro frontale in galleria: due automobilisti coinvolti

Strada per la Valnerina chiusa per rimuovere le vetture

(DMN) Spoleto – un incidente stradale si è verificato alle 16.44 di oggi , venerdì 8 aprile, sulla Statale Tre Valli, all’altezza dell’ingresso della galleria che da Spoleto conduce in Valnerina. Si tratta di un frontale tra due automobili. Due persone – una in codice giallo l’altra in codice rosso – sono state estratte dalle vetture e trasportate in ospedale dal personale del 118. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco del distaccamento di Spoleto e la Polizia stradale. Al momento la galleria è chiusa al traffico per i rilievi e la rimozione dei mezzi.