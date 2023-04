Spoleto-Schwetzingen un gemellaggio sulle note del Jazz

Concerto

Venerdì 21 aprile 2023

Old Pig, Via Porta Fuga, 22

Il bassista spoletino Marco Marino e il pianista Alessandro Bravo di Terni invitano come special guest il cantante tedesco Manfred Kern per un concerto venerdì sera al Old Pig.

Manfred Kern non è solamente un musicista, ma è anche stato consigliere del municipio della città di Schwetzingen , gemellata con Spoleto , dal 1999 al 2009. Manfred Kern è stato uno dei più attivi sostenitori per lo sviluppo del gemellagio, sopratutto nel settore culturale. Si ricordano prestigiosi concerti con lui accanto al sassofonista spoletino Cristian Panetto, al trombettista Aldo Bassi ed altri musicisti italiani, tanto a Spoleto quanto a Schwetzingen.

In questi giorni, il gemellaggio culturale tra Spoleto e Schwetzingen potrà essere di nuovo rafforzato.

Fabrizio Gentili, proprietario dell’ “Old Pig”, e’ un grande sostenitore del gemellaggio, ed è con grande piacere che metterà’ a disposizione il suo locale e la sua ottima cucina per ospitare questa “Reunion” musicale sotto il tetto del gemellaggio italo-tedesco.