“Mi candido. Non è il momento di rimanere a bordo campo”

Rosario Murro rompe gli indugi e accetta la candidatura a Sindaco dopo che Mario Adinolfi, presidente nazionale del PdF, aveva formalmente chiesto la sua disponibilità per guidare la lista del Popolo della Famiglia per le prossime amministrative del Comune di Spoleto.

“Sarò il candidato Sindaco del Popolo della Famiglia, sarò anche in questa circostanza al servizio di quel bene comune che molti a Spoleto hanno sempre avuto a cuore. La situazione oggettivamente critica che stiamo vivendo, chiedono a ciascuno di noi di lavorare al meglio in ogni ambito possibile. Per questo motivo ci attiveremo per poter incontrare il maggior numero di persone e recepire indicazioni e segnalazioni che il Popolo della Famiglia tradurrà in proposte politiche da portare al cuore amministrativo di una città.”

“Non è certo il momento di disimpegnarsi, tanto meno nel campo da gioco della politica in cui le singole competenze dovranno necessariamente considerare le esigenze di collaborazione e di dialogo con tutte le parti sociali di una comunità. La politica è un gioco di squadra, nessuno è esentato dal cooperare, soprattutto in questa fase in cui le criticità non sembrano attenuarsi, soprattutto nel campo del lavoro e delle politiche familiari”, ha concluso Murro chiedendo a tutti coloro che hanno incoraggiato ed apprezzato la sua scelta, ad affiancarlo in una campagna elettorale che si preannuncia particolarmente complicata e difficile.