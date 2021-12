Spoleto, Rosario Murro: “Risolvere con urgenza i problemi dei tamponi molecolari”

La nota stampa del coordinatore de Il Popolo della Famiglia Spoleto

Anche nel nostro territorio la situazione diventa sempre più preoccupante ed è fondamentale avere risposte tempestive. I tamponi scarseggiano e si registra un forte sovraccarico nei laboratori dove vengono processati i test che ritardano gli esiti.

In questo momento così complesso è essenziale lintervenire. Il Popolo della Famiglia Spoleto, vista l’ urgenza assoluta, invita L’Asl territoriale a trovare una soluzione per le tante persone sopratutto anziani com disabilità che stazionano a casa , dove non possono restare in una tale precarietà che mette a rischio la loro salute e quella dei conviventi.

In particolare riferimento una più attenta e capillare gestione domiciliare delle persone in attesa del tampone molecolare e quelli antigeni in relazione all’approvvigionamento per la crescente necessità di tracciatura dei contagi.

Rosario Murro