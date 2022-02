Spoleto, riprendono i lavori sulla Tre Valli

Un tratto resterà chiuso da oggi fino al 25 marzo

Per lavori di manutenzione programmata sono necessarie alcune limitazioni temporanee al transito su alcune strade statali in provincia di Perugia.

Nel dettaglio, per consentire la sostituzione della segnaletica verticale sulla strada statale 3bis “Tiberina” (E45) lo svincolo di Montebello sarà chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Roma da giovedì 24 a mercoledì 2 marzo. In alternativa sarà possibile utilizzare lo svincolo di Torgiano.

Sulla strada statale 685 “Delle Tre Valli Umbre”, per consentire la prosecuzione dei lavori di risanamento profondo della pavimentazione dopo la sospensione invernale, sarà temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni il tratto compreso tra San Giovanni di Baiano (Spoleto) e l’innesto sulla SS418 “Spoletina” da oggi, mercoledì 23 febbraio, fino a venerdì 25 marzo 2022. Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria adiacente con indicazioni sul posto.

Dopo l’inverno sono ripresi gli interventi di risanamento profondo della pavimentazione anche sulla strada statale 318 “di Valfabbrica”, dove da ieri è temporaneamente chiuso lo svincolo di Petrignano/Assisi in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Perugia. In alternativa, è possibile immettersi in direzione Ancona e invertire la marcia utilizzando lo svincolo di Pianello.

Così una nota stampa di Anas