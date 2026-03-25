Spoleto ricorda Laura Papadia: a un anno dal femminicidio, panchina rossa e iniziative tra memoria e impegno contro la violenza di genere

Il Comune di Spoleto ricorda Laura Papadia. Ad un anno dal femminicidio avvenuto a Spoleto per mano del marito, Gianluca Nicola Romita, domani, giovedì 26 marzo, alle ore 10.30 ci sarà la cerimonia di inaugurazione della panchina rossa davanti al supermercato Tigre in viale Martiri della Resistenza, dove Laura lavorava, a cui parteciperà la Giunta comunale.

Contemporaneamente a Palermo, sua città di origine, si terrà la cerimonia di premiazione del Premio “Laura Papadia”, inserita all’interno del progetto “Non M’Ama…M’Amo”, un’iniziativa che ha coinvolto oltre 350 studenti degli Istituti superiori della città, dedicata alla sensibilizzazione e al contrasto della violenza di genere.

È prevista inoltre la partecipazione istituzionale sia del Comune di Palermo che del Comune di Spoleto, a testimonianza dell’impegno condiviso delle amministrazioni locali. Il Comune di Spoleto, parte civile nel processo per Laura Papadia attualmente in corso, partecipa al Premio del 26 marzo con gli interventi dell’intera Giunta municipale, che saranno proiettati in un video.

Il video verrà pubblicato domani, giovedì 26 marzo, nei canali social del Comune di Spoleto.