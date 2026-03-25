Spoleto ricorda Laura Papadia: a un anno dal femminicidio, panchina rossa e iniziative tra memoria e impegno contro la violenza di genere

  • Redazione
  • Marzo 25, 2026
  • Attualità
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    • Il Comune di Spoleto ricorda Laura Papadia. Ad un anno dal femminicidio avvenuto a Spoleto per mano del marito, Gianluca Nicola Romita, domani, giovedì 26 marzo, alle ore 10.30 ci sarà la cerimonia di inaugurazione della panchina rossa davanti al supermercato Tigre in viale Martiri della Resistenza, dove Laura lavorava, a cui parteciperà la Giunta comunale.

    Contemporaneamente a Palermo, sua città di origine, si terrà la cerimonia di premiazione del Premio “Laura Papadia”, inserita all’interno del progetto Non M’Ama…M’Amo”, un’iniziativa che ha coinvolto oltre 350 studenti degli Istituti superiori della città, dedicata alla sensibilizzazione e al contrasto della violenza di genere.

    È prevista inoltre la partecipazione istituzionale sia del Comune di Palermo che del Comune di Spoleto, a testimonianza dell’impegno condiviso delle amministrazioni locali. Il Comune di Spoleto, parte civile nel processo per Laura Papadia attualmente in corso, partecipa al Premio del 26 marzo con gli interventi dell’intera Giunta municipale, che saranno proiettati in un video.

     

    Il video verrà pubblicato domani, giovedì 26 marzo, nei canali social del Comune di Spoleto.

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    Commentiultimi pubblicati

    Carlo Neri 2026-03-21 14:41:16
    Mi è stato detto, da persona a conoscenza dei fatti, che, nella maggior parte dei casi, come nel caso che.....
    Carlo 2026-02-26 18:03:19
    Vedi che le raccomandazioni servono? E poi, come si fa a dire di no a monsignore? Invece, per il progetto.....
    Mario 2026-02-26 11:49:34
    Bell'articolo!
    Zipp 2026-02-22 13:38:35
    A proposito speriamo che questa "fortuna" ci assista in caso di crollo del fabbricato da anni pericolante in Via Santa.....
    Zipp 2026-02-22 13:35:30
    A proposito speriamo che questa stessa fortuna assista i passanti in caso di crollo dell'edificio pericolante in Via Santa Caterina.....