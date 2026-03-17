Spoleto ricorda la tragedia delle Miniere di Morgnano

Mercoledì 25 marzo l’Associazione “Amici delle miniere”, in collaborazione con il Comune di Spoleto, organizza una giornata commemorativa per il 71° anniversario del tragico evento che il 22 marzo del 1955 costò la vita a ventitré minatori.

Alle ore 11.00 si terrà la celebrazione della Santa Messa nella Chiesa di San Giovanni Battista a Morgnano e alle ore 12.00 si proseguirà con la deposizione e benedizione di una corona di alloro al Monumento del Minatore.

Alla commemorazione in memoria dei caduti delle Miniere interverranno il Sindaco di Spoleto Andrea Sisti e Vincenza Campagnani, Presidente dell’Associazione Amici delle Miniere ed è in programma la partecipazione straordinaria della classe IV della Scuola Primaria di Villa Redenta.

Quest’anno le celebrazioni sono state previste per mercoledì 25 marzo e non come di consueto il 22 a causa della concomitante scadenza referendaria.

Nel corso della giornata sarà possibile visitare il Museo delle Miniere, all’interno del Pozzo Orlando, che ospita reperti, documenti, foto e filmati storici con testimonianze dirette di ex minatori, dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 18.00.

“Ricordare la tragedia delle miniere di Morgnano significa custodire una parte fondamentale della storia della nostra comunità – ha dichiarato il sindaco Andrea Sisti – Quell’episodio rappresenta un monito ancora attuale sul valore della sicurezza sul lavoro e della dignità umana. Come amministrazione sentiamo il dovere di trasmettere questa memoria alle nuove generazioni, affinché il sacrificio di quei ventitré minatori continui a vivere nella coscienza collettiva della città”.

“Ogni anno questa giornata è per noi un momento di profonda emozione e responsabilità. Mantenere viva la memoria della tragedia di Morgnano significa dare voce alle storie dei minatori e delle loro famiglie, preservando un patrimonio umano e culturale che non deve andare perduto. La partecipazione dei più giovani rappresenta un segnale importante: la memoria è un ponte tra passato e futuro, e solo condividendola possiamo renderla davvero viva” – ha aggiunto Vincenza Campagnani, Presidente dell’Associazione Amici delle Miniere.

Il 22 marzo è stata indicata dal Comune di Spoleto con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 7 marzo 2005 come “Giornata della Memoria Cittadina”.

Il 22 marzo del 1955 una tremenda esplosione avvenuta nelle miniere di Morgnano costò la vita a 23 minatori. Alle 5,40 del mattino, a pochi minuti dalla fine del turno di notte, una sacca di grisou rompe uno spesso diaframma di roccia e carbone e sfoga violentemente in una galleria in tracciamento. Il gas si diffonde nelle gallerie vicine e, mescolatosi all’aria, si trasforma in una micidiale miscela esplosiva, pronta ad esplodere al minimo innesto, alla più piccola scintilla. Rimangono uccisi ventitré minatori, nel momento in cui stavano per riaffacciarsi al sole e alla vita.