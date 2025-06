Spoleto riconosce per la prima volta un bambino figlio di due mamme, Movimento 5 Stelle: “Un passo storico per l’Umbria”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Il Comune di Spoleto ha registrato per la prima volta all’anagrafe un bambino figlio di due mamme. Si tratta del primo riconoscimento in Umbria dopo la storica sentenza n. 68/2025 della Corte Costituzionale, che ha abolito la parte dell’articolo 8 della legge 40/2004 che vietava il riconoscimento dei figli nati da procreazione medicalmente assistita (PMA) effettuata all’estero.



Questo importante risultato è stato possibile grazie all’impegno e la volontà dell’assessora Protasi, che ha promosso la registrazione all’interno della giunta, e alla preziosa collaborazione degli uffici comunali e degli assessorati al sociale e ai servizi al cittadino.



Nel mese del Pride, come Movimento 5 Stelle vogliamo ribadire con forza che una famiglia esiste ovunque ci siano amore, crescita e rispetto. Siamo felici ed emozionati che il Comune di Spoleto abbia abbracciato appieno questo principio, applicando con coerenza e coraggio la sentenza della Suprema Corte.