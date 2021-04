Spoleto, riapre al pubblico la mostra “Artisti per Alina”

Dal 30 aprile al 9 maggio ingresso al pubblico consentito dal venerdì alla domenica

Riapre al pubblico la mostra d’arte contemporanea “Artisti per Alina”, organizzata e promossa dall’artista Sanda Sudor per commemorare la perdita della sua unica figlia di 26 anni Alina Marchetta.

Dopo l’inaugurazione del 24 ottobre scorso non è stata più possibile visitare la mostra a causa delle misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID.

Da venerdì 30 aprile a domenica 9 maggio “Artisti per Alina”, allestita negli spazi dell’ex Monte di Pietà in via Aurelio Saffi, sarà nuovamente aperta al pubblico il venerdì, il sabato e la domenica dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

Per i piccoli gruppi (massimo 8 persone) sarà possibile prevedere delle aperture su richiesta inviando una email all’indirizzo di posta elettronica foundationalinaart@gmail.com.

Nella mostra sono esposte opere di 40 artisti selezionati in tutti campi dell’arte visiva (pittura, scultura, fotografia, design, grafica/illustrazione, video), compresi i primi tre artisti vincitori premiati il 3 ottobre scorso a Forlì in occasione della prima edizione annuale del premio concorso indetto per l’anno 2020:

1° Premio ”Alina” a Livia Cannella per il video ”ALINA e le rose”

2° Premio a David Pompilli per l’opera ”Santi Urbani”

3° Premio a Anna Maria Scocozza per l’installazione art-paper “ALINA. La primavera ti sveglierá con un fiore”.