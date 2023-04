Spoleto realizza il progetto di Smart City. Pubblicata la gara per il sistema di infomobilità

Circa un milione e mezzo di euro per telecamere, sensori bluetooth, software per la smart mobility, connettività, parcometri, pannelli a messaggio variabile

É online la gara per l’affidamento, la posa in opera e la messa in esercizio di un sistema di infomobilità a Spoleto. L’obiettivo principale è il miglioramento della qualità ed accessibilità dei servizi di mobilità, di parcheggio, di accesso alla città ed una gestione unificata dei dati, per realizzare un progetto “smart city”capace di semplificare notevolmente il processo di analisi strategica da parte dell’Ente.

Nello specifico la gara prevede l’attivazione di una piattaforma per la gestione degli applicativi specifici della Smart Mobility, un nuovo sistema di controllo del traffico tramite telecamere e sensori Bluetooth e degli accessi ai parcheggi Spoletosfera, Posterna e Ponzianina. Non solo. Tra le forniture è prevista l’installazione di parcometri di ultima generazione per la gestione della sosta a pagamento su strisce blu e di pannelli a messaggio variabile (quelli già esistenti verranno integrati con il sistema di infomobilità).

I percorsi meccanizzati di collegamento dei parcheggi Spoletosfera e Posterna verranno inoltre dotati di un sistema di connettività wireless con l’obiettivo sia di garantire una copertura di rete telefonica a quanti utilizzano i tunnel per recarsi in centro storico, sia di ricevere dati puntuali sul livello di affluenza nei percorsi.

“Si tratta di un progetto innovativo per la città che ci consentirà di migliorare servizi già in essere e di metterne a disposizione di nuovi per cittadini e turisti – ha spiegato l’assessore alla transizione digitale, Letizia Pesci – Lo sforzo, anche economico, era ormai necessario e non più procrastinabile, perché per realizzare una Smart City serve dotarsi di sistemi, appunto, di infomobilità in grado di restituire informazioni e servizi. È una sfida che dobbiamo saper cogliere e su cui dobbiamo continuare a lavorare. Ringrazio la dirigente Stefania Nichinonni e la struttura da lei diretta per quanto fatto fin qui”.

La procedura, il cui valore complessivo è di € 1.543.030,00 e comprende anche € 370.000,00 aggiuntivi per eventuali migliorie (ad esempio l’installazione di ulteriori parcometri) o implementazioni, prevede anche un sistema di Digital Signage, con monitor installati lungo i percorsi di mobilità e una piattaforma per la gestione dei contenuti (CMS) per fornire informazioni ai cittadini in tempo reale, un sistema di ricarica elettrica per l’area camper di via del Tiro a Segno (parcheggio Ponzianina), una stazione meteorologica, la formazione del personale per la gestione del sistema.

Il progetto è finanziato sia attraverso le risorse di Agenda Urbana “Spoleto Moves” POR FESR 2014-2020 (€ 470.884,00 comprensivi del cofinanziamento dell’Ente), sia tramite il bilancio comunale (proventi da autovelox, imposta di soggiorno e risorse derivanti dall’avanzo vincolato).

Il soggetto che si aggiudicherà la gara (fra i requisiti è richiesto un fatturato specifico minimo annuo nell’ambito della fornitura di sistemi di smart mobility, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari, non inferiore a € 1.800.000,00), dovrà realizzare il sistema di infomobilità, pronto per l’avvio in esercizio, entro 120 giorni dalla stipula del contratto.

La procedura aperta è interamente svolta tramite Piattaforma https://bit.ly/411Llr2. L’offerta dovrà essere presentata entro le ore 12.00 di giovedì 27 aprile 2023.