Spoleto rafforza il sistema culturale cittadino: avviso per convenzioni pluriennali 2026-2027

    • La città di Spoleto conferma la propria identità di centro culturale e rafforza il legame con le realtà locali attraverso la pubblicazione di un avviso per la stipula di convenzioni culturali pluriennali per il biennio 2026–2027.

     

    Il panorama culturale cittadino, caratterizzato dall’equilibrio tra tutela delle tradizioni e sperimentazione, è animato da soggetti che svolgono un ruolo fondamentale nella conservazione e nella promozione del patrimonio culturale, storico e creativo della città.

     

    Per valorizzare e coordinare queste esperienze, il Comune di Spoleto ha consolidato nel tempo lo strumento della convenzione pluriennale, a cui fa riferimento l’avviso pubblico disponibile del sito istituzionale dell’Ente https://shorturl.at/ElKW1.

     

    I progetti dovranno riguardare:

    • la valorizzazione della storia, della cultura, del patrimonio e delle tradizioni locali;

    • la diffusione della cultura artistica e scientifica attraverso eventi e iniziative culturali.

     

     

    È possibile presentare la domanda fino al 28 febbraio 2026 utilizzando la modulistica presente nel sito.

