Spoleto, questa mattina il Giuramento alla Scuola di Polizia

217 nuovi agenti hanno parte al 209° corso presso l’Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato “Rolando Lanari”

Al termine del percorso formativo treorico/pratico, gli Agenti in Prova del 209° corso, divisi in due gruppi nel rispetto della norma anti contagio, presso l’Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato “Rolando LANARI”, diretto dal Primo Dirigente Dott.ssa Maria Teresa PANONE, hanno prestato Giuramento di fedeltà alla Repubblica, per poi raggiungere le Sedi di servizio per il tirocinio applicativo e la nomina ad Agenti della Polizia di Stato.

Il percorso formativo iniziato lo scorso 15 giugno, ha visto la partecipazione di 217 frequentatori divisi in due gruppi che avvicendandosi presso l’Istituto hanno svolto le materie pratiche di Tecniche Operative, uso delle armi, difesa personale, Ordine Pubblico, ecc.. Le materie teoriche, quali diritto penale, procedura penale, diritto costituzionale, ordinamento e regolamenti delle Forze di Polizia, immigrazione ecc., sono state invece effettuate, in linea con le attuali indicazioni governative valide per tutti i corsi di studio, con formazione a “distanza”.

Nella mattinata odierna, alla presenza del Signor Questore della Provincia di Perugia, Dott. Antonio SBORDONE, si è svolta la cerimonia di Giuramento del primo gruppo di allievi che seppur realizzata in maniera sobria e nel rispetto delle anzidette prescrizioni, è stata particolarmente sentita poiché pregna di quell’alto senso del dovere che porterà gli Agenti in Prova presso le varie sedi di tutta Italia in un momento storico particolarmente delicato. Inoltre, a distanza, i parenti degli allievi hanno potuto vivere la grande emozione della cerimonia grazie alle riprese, appositamente dedicate e trasmesse in modalità streaming.