Spoleto, quattro nuovi tecnici federali per il Boxing Club Bartolini

Andranno ad aggiungersi a Romano Berardi e Valentino Giacomelli, contribuendo alla buona riuscita del progetto “Campioni nella Vita e nello Sport”. Valentino Spera, Giuliano Lacovara, Piero Cammarata e Matteo Rosati hanno superato a pieni voti l’esame di abilitazione

In continua evoluzione l’A.S.D Boxing Club Diego Bartolini, conosciuta anche come Club La Sfida. A due mesi precisi dalla conferenza di presentazione del progetto benefico dal titolo “Campioni nella Vita e nello Sport”, il cui testimonial è il pugile oro olimpico Roberto Cammarelle, lo staff dell’associazione si arricchisce di altri 4 tecnici federali.

Valentino Spera, Giuliano Lacovara, Piero Cammarata e Matteo Rosati hanno infatti superato, a pieni voti, l’esame di abilitazione svoltosi domenica 25 luglio presso la palestra del presidente regionale della Federazione Pugilistica Italiana Simone Duchi, al quale vanno le più grandi congratulazioni per aver messo in piedi questo corso e per non aver avuto nemmeno un non idoneo.

Spera e Lacovara, nel dettaglio, hanno già iniziato a mettersi a disposizione dei ragazzi mentre Cammarata e Rosati sono ancora impegnati come agonisti. I 4 neo allenatori vanno ad aggiungersi a Romano Berardi e Valentino Giacomelli. Un team di grande qualità per il club spoletino, impegnato a promuovere e portare avanti l’ambizioso progetto di cui sta beneficando un cospicuo numero di bambini e ragazzi.

L’iniziativa, nel dettaglio, consente ai ragazzi dai 5 ai 13 anni e agli agonisti fino a 18 che frequentano la palestra della società a Montarello di allenarsi gratuitamente, venendo quindi incontro alle difficoltà delle famiglie del territorio aggravatesi a causa degli effetti dell’emergenza Coronavirus. Ai partecipanti inoltre, grazie al coinvolgimento della Pastorale Giovanile e della Caritas della Diocesi di Spoleto-Norcia nonché dell’associazione “Amati” Onlus, verrà proposto un percorso formativo di crescita spirituale comprensivo di consigli nutrizionali.

Il progetto, tra gli altri, è sostenuto dal Presidente del Coni Umbria Domenico Ignozza, dal Presidente europeo nonché Vicepresidente Mondiale Aiba Franco Falcinelli e dal Sottosegretario al Ministero della Difesa Giorgio Mulè. Tutti coloro che vogliono contribuire alla buona riuscita del progetto possono farlo iscrivendosi, al costo di 5 euro, al club in qualità di socio. “Da soli – spiegano gli organizzatori – possiamo coprire soltanto una parte del percorso mentre con l’aiuto di tanti si potranno raggiungere traguardi importanti”. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.clublasfida.it.

Nel frattempo l’A.S.D Boxing Club Diego Bartolini intende esprimere un ringraziamento particolare allo sponsor “Cosimo de Rosa Group”, sempre pronto a sostenere dal punto di vista economico le attività dell’associazione.