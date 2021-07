Spoleto, quattro liste civiche si mettono insieme

Civici X Spoleto, DifendiAmo Spoleto, Spoleto Futura e Spoleto Sì: “Nasce uno Spazio Civico aperto alla città, per la città”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Nei giorni scorsi si sono incontrate le delegazioni di Civici X Spoleto, DifendiAmo Spoleto, Spoleto Futura e Spoleto Sì. Da alcuni mesi si è aperto il dialogo e il confronto tra queste realtà civiche e associative costituitesi anche come soggetti politici per offrire il proprio contributo alla nostra comunità locale.

Dialogo senza vecchi schematismi del passato, inclusivo, per una visione del futuro, capace di progettare le soluzioni migliori per Spoleto; una necessità questa condivisa da tutti i partecipanti all’incontro che muove anche dalla consapevolezza di vivere in una città divisa e frammentata anche da lotte politiche del passato, spesso fratricide; una città che vive ormai da anni una pesante crisi economica fortemente accentuata dalla pandemia e dove risulta messa in discussione anche una delle poche “aziende” rimaste, quella ospedaliera. Una città oggi commissariata suo malgrado, con pesanti conseguenze sulle politiche di investimento, sulle tassi (vedi il recente aumento della TARI) e cantieri fermi per poche migliaia di euro.

I presenti hanno tutti evidenziato la volontà di partecipare alla costruzione di uno spazio politico nuovo, civico, riformista, moderato, fondato su una politica pacificatoria, capace di ridare a Spoleto una identità ed una forza che riparta dal basso, dai cittadini e dalle loro progettualità e necessità.

Un luogo dove costruire una partecipazione solidale in cui ciascuno si senta chiamato alla responsabilità civica di governare e amministrare la Città. Un rinnovato modo di vivere la Democrazia che promuova partecipazione, solidarietà e benessere sociale, coinvolgendo tutte le migliori energie della comunità.

Per questi motivi, abbiamo deciso di dar vita ad un Spazio politico Civico, aperto alla città e a tutte le persone e le forze politiche che vorranno mettere le proprie competenze al servizio di un progetto per Spoleto, superando gli interessi di partito o le ideologie.

Vogliamo porre la Città e tutte le sue numerose frazioni al centro della Politica e non più la Politica al centro della città.

Dalla prossima settimana daremo il via ai tavoli tematici, a cui tutti i cittadini e le associazioni potranno partecipare, per dare un contributo per la stesura del programma con cui intendiamo presentarci alle prossime elezioni per amministrare la nostra città. Insieme a tutti quelli che vorranno esserci, prepareremo una squadra e sceglieremo un candidato/a Sindaco/a che sappia rispecchiare il meglio di Spoleto e che, con competenza e coerenza, rappresenti la visione di futuro, che avremo progettato per la nostra comunità.

I sottoscrittori

Civici X Spoleto

DifendiAMO Spoleto

Spoleto Futura

Spoleto SÌ