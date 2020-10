Spoleto, proseguono i lavori sulla Flaminia

Da lunedì il traffico in direzione Terni sarà deviato sulla viabilità secondaria tra gli svincoli Norcia/Cascia e Spoleto Nord

Sulla strada statale 3 “Via Flaminia” proseguono i lavori di risanamento della pavimentazione, propedeutici all’apertura della nuova rampa a Spoleto.

Dopo il completamento della corsia in direzione nord, a partire da lunedì prossimo, 12 ottobre, saranno eseguiti gli interventi sulla corsia in direzione sud.

Per consentire i lavori, il traffico proveniente da Foligno e diretto verso Spoleto/Terni sarà deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo Norcia/Cascia, prosecuzione sulla SS685 in direzione Acquasparta, uscita allo svincolo di San Sabino e prosecuzione in direzione Spoleto su via Caduti di Nassirya/via Pietro Conti fino a reimmettersi sulla SS3 “Flaminia” in direzione Terni.

Il traffico proveniente da Foligno e diretto verso Norcia/Cascia dovrà uscire sulla SS685 “delle Tre Valli Umbre” in direzione Acquasparta e invertire la marcia utilizzando il primo svincolo utile.

Il completamento di questa fase è previsto entro il 23 ottobre, salvo condizioni meteo sfavorevoli.

Immagine generica da internet