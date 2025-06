(DMN) Spoleto – nuovo acquisto per lo Spoleto di mister Alessandro Cavalli. In vista della stagione 2025/2026, la società del presidente Vittorio Montesi, si è assicurata le prestazioni di Fabio Fapperdue. Difensore centrale, classe 1991, in passato ha vestito le maglie di Atletico BMG, Orvietana, Pianese, Flaminia Civita Castellana, Foligno e Sambenedettese.