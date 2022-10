Spoleto presente al TTG Travel Experience 2022

A Rimini dal 12 al 14 ottobre

​Anche il Comune di Spoleto parteciperà al TTG Travel Experience 2022, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo, in programma a Rimini dal 12 al 14 ottobre. Spoleto, con un proprio desk, sarà presente nello stand della Regione Umbria, gestito da Sviluppumbria, con una superficie di 280 mq e uno spazio teatrale per le presentazioni.

Lo spazio regionale ospiterà 12 aggregazioni di Comuni, rappresentative dell’offerta di destinazioni del patrimonio culturale e naturale dell’Umbria, eventi, prodotti tipici, itinerari di turismo lento e attività all’aria aperta, e 5 Consorzi di operatori turistici presenti per ampliare l’offerta regionale ed incontrare partner commerciali.

Due le conferenze organizzate dal Comune al TTG per presentare le iniziative dedicate all’enogastronomia, in programma dal 28 ottobre al 27 novembre e gli appuntamenti imperdibili della città.

Il primo incontro, Spoleto: dolce, tipico e lento. Un territorio da assaporare, si terrà giovedì 13 ottobre alle ore 16.45 e sarà l’occasione per scoprire le eccellenze del territorio, i prodotti a km 0 e la filiera corta ai piatti tipici attraverso la presentazione dei tre eventi in calendario: Dolci d’Italia (28 ottobre-1 novembre), Spoleto nel piatto, in programma nei quattro weekend di novembre e EaT Spoleto – Enogastronomia a Teatro (26-28 novembre).

La seconda conferenza al TTG è invece in programma venerdì 14 ottobre alle ore 10.30 sul tema Tra cultura e natura: gli appuntamenti imperdibili a Spoleto. Si tratta di una presentazione delle principali manifestazioni che la Spoleto offre nel corso dell’anno: dal Festival dei Due Mondi alla Stagione del Teatro Lirico Sperimentale, passando per la settimana di Studi sull’Alto Medioevo fino alla Spoleto Norcia in MTB.

Agli incontri, insieme all’assessore al Turismo e valorizzazione dell’economia locale Giovanni Angelini Paroli, interverranno anche i rappresentanti delle manifestazioni e delle istituzioni culturali.

Spoleto sarà presente anche allo stand dell’Associazione Italia Langobardorum che, in occasione dell’edizione 2022 del TTG, promuoverà a Rimini l’immagine coordinata del sito seriale UNESCO “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.c.)”, presentando la nuova veste grafica, il nuovo il portale ed il manuale turistico destinato agli operatori.​