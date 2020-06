Spoleto, presentato ‘Spazio Collicola: cinema e spettacoli in cortile’

Il programma

È stato presentato questa mattina il programma di SPAZIO COLLICOLA, la rassegna di cinema e spettacoli che si terrà nel cortile di Palazzo Collicola, dedicato a Federico Fellini a 100 anni dalla nascita.

Alla conferenza stampa hanno partecipato il Sindaco Umberto de Augustinis, l’assessore alla cultura Ada Urbani, il diretto artistico di Palazzo Collicola Marco Tonelli e Alberto Buonfigli per l’Associazione Nazionale Esercenti Cinema (ANEC) Umbria.

“Sarà un luogo di incontro e di aggregazione – ha dichiarato il Sindaco de Augustinis – uno spazio aperto per confrontarsi sul cinema di qualità e per tornare a condividere i luoghi della cultura e dello spettacolo della nostra città”.

“Stiamo adattando in corsa l’organizzazione dei diversi appuntamenti sulla base delle disposizioni vigenti – sono state le parole dell’assessore Urbani – Oggi presentiamo gli eventi fino al 6 luglio, anticipando fin d’ora che , grazie alle adesioni di artisti e amici della città, stiamo ampliando il programma potendo contare sulla disponibilità dello Spazio Collicola almeno fino alla fine del mese di agosto”.

“Spazio Collicola – ha aggiunto il direttore Tonelli – sposa l’esigenza di vivere i luoghi della città in maniera diversa, frutto di una collaborazione positiva su cui stavamo ragionando con Alberto Buonfigli ben prima della emergenza sanitaria. Gli incontri in programma permetteranno al pubblico di assistere anche a proiezioni legate all’arte, come l’omaggio a Christo previsto per la serata di apertura di venerdì. Sabato 27 giugno riapriremo anche Palazzo Collicola con la mostra di Gianni Asdrubali, a cui seguirà sabato 4 luglio quella di Paolo Canevari”.

“Abbiamo sempre collaborato con tutti i soggetti culturali della nostra città – ha dichiarato Alberto Buonfigli – e siamo molto felici di poter lavorare in questo spazio come Cinema Sala Pegasus e Cinema Sala Frau. Lo Spazio avrà una disponibilità di 56 posti, che possono arrivare ad un massimo di 90 in caso della presenza di congiunti. Per le proiezioni il costo dei biglietti è di € 6,50 (intero) e € 5,50 (ridotto)”.

PROGRAMMA SPAZIO COLLICOLA

Venerdì 26 giugno ore 18.30

Inaugurazione dello Spazio Collicola – Cinema e spettacoli in cortile

intervento del gruppo ottoni della Banda Musicale “Città di Spoleto”

Venerdì 26 giugno ore 21.30

Serata di Apertura in omaggio a Christo

Christo. Walking on Water un documentario di Andrey Paounov

introduzione alla visione a cura del direttore di palazzo Collicola Marco Tonelli

Sabato 27 giugno ore 11.00

Inaugurazione mostra di Gianni Asdrubali

“Serfing with the Alien”

a cura di Marco Tonelli e Bruno Corà

Sabato 27 giugno ore 21.30

Kids!

Il richiamo della Foresta un film di Chris Sanders

Domenica 28 giugno ore 21.00

Omaggio in musica a De André

esecuzione musicale a cura di Mirko Bonucci

ore 21.30

Prima Visione

Fabrizio de André e Pfm – Il concerto ritrovato

un film di Walter Veltroni

Lunedì 29 giugno ore 21.30

Fellini 100

La Dolce Vita di Federico Fellini – nuova edizione restaurata

Martedì 30 giugno ore 21.30

Prima Visione

Vivere – Un film di Francesca Archibugi

Mercoledì 1 luglio ore 21.30

Prima Visione

Marie Curie di Marie Noelle

Giovedì 2 luglio ore 2.30

Prima Visione

Judy di Rupert Goold

Premio Oscar Migliore Attrice Protagonista a Renée Zellweger

Venerdì 3 luglio ore 21.30

Prima Visione

La Belle Epoque di Nicolas Bedos

Sabato 4 luglio ore 17.30

Inaugurazione mostra di Paolo Canevari. Previsti i saluti istituzionali, intrattenimento musicale e visita alla riapertura e al nuovo allestimento di palazzo Collicola.

Sabato 4 luglio ore 21.30

Kids!

Pinocchio un film di Matteo Garrone

Domenica 5 luglio ore 18.30

Quartetto Paradisi, Mela, Golino, Polidori

Concerto omaggio all’arte di Fabrizio De André, Paolo Conte, Ivano Fossati, Astor Piazzolla.

Domenica 5 luglio

Cinema In Cantiere ore 21.30

il Primo Re – in film di Matteo Rovere

al termine della proiezione incontro con il tecnico del suono Mirko Perri – a cura di Graziella Bildesheim

Lunedì 6 luglio ore 18

Presentazione del Libro “Assedio all’Occidente” di Maurizio Molinari, direttore di Repubblica

Partecipano anche il senatore Pier Ferdinando Casini, il senatore Lucio Malan e la critica d’arte e giornalista Fiorella Minervino