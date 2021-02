Spoleto Popolare e Alleanza Civica: “Ringraziamo i medici consiglieri comunali per il loro impegno sul fronte sanitario”

Il comunicato stampa

Leggiamo di interviste, o di richieste di chiarimento al Ministero per presunte incompatibilità del personale dipendente dell’Asl al ruolo di consigliere. Ricordiamo a noi stessi che le incompatibilità sono stabilite specificatamente dal dlgs 267 del 2000, e a nostro avviso, il loro ruolo nella azienda sanitaria non crea nessuna incompatibilità. Suona strano questa casualità con la quale viene adombrata tale incompatibilità; proprio in coincidenza della loro firma ad una mozione di sfiducia al Sindaco. Ci domandiamo, se fossero stati incompatibili perché la questione non è stata sollevata prima ?

Ricordiamo a tutti che anche in passato un dottore, dipendente della ASL, è stato eletto primo cittadino e nessuno ha posto la questione.

Altra questione è il loro impegno sul fronte sanitario, impegno per il quale non possiamo che ringraziarli pubblicamente, un ringraziamento che va esteso a tutti gli operatori che lottano quotidianamente per salvare la vite umane, mettendo a repentaglio la loro stessa.

Ilaria Frascarelli

Gianmarco Profili

Roberto Settimi