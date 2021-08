Spoleto, Plauto in scena al Teatro Romano

Sabato 21 agosto, ore 20

Sabato 21 agosto, alle ore 20, al Teatro romano di Spoleto la compagnia Teatro Belli metterà in scena “Càsina o le allegre comari di Plauto” in una nuova versione costruita attorno ad Antonio Salines, protagonista di assoluto rilievo nel divertentissimo ruolo del vecchio Lisidamo. Insieme a lui, sul palcoscenico saranno Francesca Bianco, Valentina Martino Ghiglia e Susy Sergiacomo nei ruoli delle tre astute comari, Roberto Tesconi, Fabrizio Bordignon e Tonino Tosto nei ruoli dei due servi e dell’amico condiscendenti. I costumi sono di Annalisa Di Piero. L’adattamento e la regia sono di Carlo Emilio Lerici.

Info. 3911043107. Ingresso da via delle Terme.