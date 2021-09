Spoleto piange la scomparsa di Luciano Panetti

Lo storico allenatore di tanti giovani atleti spoletini non c’è più

(DMN) – Spoleto piange la scomparsa di un volto molto conosciuto in città: Luciano Panetti, storico allenatore di tanti giovani atleti della città del Festival.

Il Partito Democratico di Spoleto – si legge in una nota – si stringe con affetto alla famiglia Panetti per la perdita del caro Luciano. In particolare il pensiero va alla figlia Arianna, candidata nella lista del Pd, che insieme alla moglie Graziella e al figlio Daniele lo ha amorevolmente assistito fino all’ultimo istante. Luciano Panetti è stato una delle figure più significative nell’ambito sportivo della nostra città, dell’Umbria e a livello nazionale. Aveva l’amore per lo sport nel sangue e con passione ha allenato generazioni di ragazzi di Spoleto distinguendosi sempre per competenza, altissima professionalità e grande umanità.

Con i colleghi Maurizio Mazzoneschi, Germano Cilento, Enrico Ragni, Fausto Pesciaioli ed Ernesto Falconi, Luciano è stato infaticabili nel forgiare giovani talenti dell’atletica leggera. Nel recente passato il compianto sindaco Fabrizio Cardarelli consegnò a Luciano il premio Sandalapius “con stima e gratitudine per l’impegno profuso nello sport verso i giovani della nostra città”. Ecco Luciano Panetti era così un grande amico di Spoleto perché grazie a lui tanti ragazzi hanno imparato la lealtà, l’impegno, la gioia di una vittoria e la capacità di affrontare una sconfitta senza mai abbattersi. Domani le esequie alle ore 10 nella chiesa di San Gregorio. Grazie Luciano.