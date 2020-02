Spoleto piange la scomparsa di Francesco Cesarini

L’ex ciclista professionista si é spento a 57 anni. Mercoledì i funerali

(DMN) Spoleto- la città del Festival piange la scomparsa di uno dei suoi sportivi più illustri. Francesco Cesarini, ex ciclista professionista, si é spento quest’oggi all’età di 57 anni a causa di un male incurabile. Lascia la moglie Donatella e la figlia Francesca. I funerali verranno celebrati nella giornata di mercoledì 12 gennaio.

Francesco Cesarini era nato a San Giacomo di Spoleto il 24 marzo 1962, figlio di Giuseppe e ‘Pupina’, storici titolari di una macelleria in via Arco di Druso, nel cuore del centro storico di Spoleto. Da dilettante vinse il Giro d’Italia nel 1982 e la medaglia di bronzo ai Giochi del Mediterraneo del 1983 disputati a casablanca nella prova in linea. Nel 1986 vinse una tappa del Giro d’Italia, la cronosquadre Catania-Taormina con la maglia della Del Tongo. Fu compagno di squadra di grandi del ciclismo italiano come Saronni, Cipollini, Chioccioli e Ballerini.

Immagine da internet