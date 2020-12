Spoleto piange la scomparsa di Carlo Cardoni

Il cordoglio del Partito Democratico

Il Partito Democratico di Spoleto piange le tante vittime che in numero sempre maggiore si contano anche nella nostra città a causa del Covid 19.

Con profondo dolore abbiamo appreso che nella notte ci ha lasciati Carlo Cardoni, per anni funzionario presso l’Ufficio tecnico di Spoleto, persona competente e di grande spessore umano. Ha lottato per giorni contro la malattia da guerriero quale era, ma come tanti altri si è arreso alle complicazioni che questo subdolo virus comporta nel suo decorso clinico. Dal profondo del cuore, tutta la comunità dei Democratici di Spoleto, è vicina alla moglie Sonia, alle figlie e agli amati nipoti.