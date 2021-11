Spoleto piange la scomparsa dell’avvocato Salvatore Finocchi

I messaggi di cordoglio

(DMN) Spoleto – la città di Spoleto piange la scomparsa di Salvatore Finocchi, stimato avvocato e presidente della Fondazione Cassa di Risparmio. Di seguito i messaggi di cordoglio giunti in redazione.

Il Sindaco di Spoleto Andrea Sisti – Esprimo il cordoglio dell’amministrazione comunale e della città tutta per la morte dell’avvocato Salvatore Finocchi, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto.

Ci addolora enormemente la sua scomparsa, perché con lui perdiamo una persona che ha amato profondamente Spoleto, che l’ha vissuta con stile, intensità ed intelligenza contribuendo attivamente, con idee e impegno quotidiano, alla sua crescita e al suo sviluppo.

L’avvocato Finocchi è stato un uomo in grado di esprimere una forza d’animo, un coraggio e un desiderio di vita veramente ammirevoli, un esempio che deve comunque continuare ad essere fonte di ispirazione per ciascuno di noi.

La sua ultima uscita pubblica è avvenuta appena pochi giorni fa, in occasione del premio che la Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto ha voluto giustamente riconoscere ad Agnese Duranti e in questo atto finale, di fronte all’apprezzamento per una giovane atleta capace di raggiungere risultati straordinari, c’è forse la summa della sua esistenza, sempre caratterizzata dalla bellezza e dalla perseveranza.

Alla moglie, alle figlie e alla famiglia tutta giungano le più sentite condoglianze.

Partito Democratico – Il Partito Democratico di Spoleto si unisce all’unanime sconforto per la scomparsa dell’avvocato Salvatore Finocchi personaggio di grande spessore umano e professionale. Fino all’ultimo ha lottato contro una malattia inesorabile con grande coraggio e determinazione al punto che soltanto lunedì scorso, in qualità di Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio, non è voluto mancare alla cerimonia svoltasi in Comune in onore di Agnese Duranti medaglia d’oro ai mondiali.

Un lutto che sta oltrepassando i confini di Spoleto e dell’Umbria tanto era conosciuto e stimato.

Alla moglie Leonella, alle figlie Irene, Maria Elena e Benedetta e alle amate nipotine giungano i più sinceri attestati di cordoglio.

Associazione Rinnovamento per Spoleto – L’Associazione Culturale Rinnovamento per Spoleto, nell’apprendere la dolorosa notizia della scomparsa del suo ex-Presidente , Avvocato Salvatore Finocchi, partecipa al cordoglio della Famiglia e di quanti hanno avuto occasione di conoscerlo e di apprezzarne le rare doti umane e professionali.

Salvatore Finocchi e’ stato uno dei fondatori dell’Associazione Rinnovamento per Spoleto, più di undici anni orsono, curandone anche gli aspetti statutari e di impostazione culturale e civile.

Personaggio eminente della nostra Citta’ da oltre cinquanta anni, l’Avv.Finocchi ha saputo rappresentare un sicuro punto di riferimento per intere generazioni di cittadini, di politici sia nazionali che locali, di appartenenti al mondo forense, di esponenti cattolici.

Era un autentico spoletino a tutto tondo.

Sempre disposto all’ascolto,alla condivisione di ogni problematica, non mancava mai di fornire il Suo parere, i Suoi consigli, in una visione completa, sotto tutti gli aspetti, soprattutto sotto quello umano.

Il Suo impeccabile rispetto della forma era innanzitutto rispetto del prossimo, era considerazione delle persone che si trovava a frequentare.

La nostra Associazione Rinnovamento per Spoleto, lo ha visto tra i suoi fondatori e, successivamente, tra i membri più attivi, sempre ricco di idee, di proposte, di soluzioni.

Con tristezza,rileviamo che la Sua scomparsa costituisce una perdita incolmabile per la Citta’, per la nostra Associazione, per tutti coloro che hanno avuto la sorte di venire a conoscenza delle Sue alte qualità.

Avvocato Salvatore, porti via con Te una buona parte di noi, del nostro mondo, dei nostri sentimenti.