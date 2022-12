Spoleto piange la scomparsa della professoressa Giulia Fiorani

Il cordoglio dell’amministrazione comunale

“La professoressa Giulia Fiorani ha rappresentato per tantissimi studenti e studentesse di questa città un esempio costante di impegno e rigore, amore per l’insegnamento e per la sua funzione didattica ed educativa. Oggi sono sicuro che i pensieri di tanti di loro andranno agli anni del Liceo, ai tanti momenti trascorsi insieme, recuperando dalla memoria i ricordi migliori di un percorso di vita pieno di significato”.

Con queste parole il sindaco Andrea Sisti ha voluto esprimere il cordoglio dell’amministrazione comunale, ricordando la figura della professoressa Fiorani, riferimento per generazioni di ragazze e ragazzi che hanno frequentato il Liceo scientifico “A. Volta” di Spoleto, scomparsa nella giornata di ieri, sabato 3 dicembre.

“La disponibilità dimostrata negli anni verso i suoi studenti, la consapevolezza dell’importanza valoriale rappresentata dallo studio come strumento di conoscenza e di crescita, la sua costanza e perseveranza credo siano gli aspetti che più resteranno nel ricordo di quanti hanno avuto l’opportunità di conoscerla – ha aggiunto il presidente del Consiglio comunale, Marco Trippetti – A nome di tutti i colleghi che siedono nel massimo consesso cittadino, esprimo alla famiglia le più sentite condoglianze”