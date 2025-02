Spoleto piange la scomparsa del Prof. Luigi Sammarco

“​​​Abbiamo perso un uomo instancabile, colto, appassionato, corretto e brillante“.

Con queste parole il sindaco Andrea Sisti esprime il cordoglio dell’amministrazione comunale per la scomparsa del professore Luigi Sammarco, per anni Presidente dell’associazione culturale “Città Nuova”, avvenuta nella giornata di ieri, 21 febbraio, all’età di 83 anni.

“Per anni è stato un punto di riferimento per le comunità straniere presenti in città attraverso il lavoro svolto nel “Comitato permanente per l’integrazione socio-culturale dei migranti”, per le associazioni culturali del territorio, lavorando in maniera indefessa con i giovani e le scuole, avvicinandoli all’educazione civica e alla conoscenza della Costituzione.

Il professor Sammarco aveva un’energia incredibile, coinvolgente, una passione sincera, un desiderio di condivisione che ha arricchito la nostra comunità, l’ha fatta crescere.

Lo ringrazio, come Sindaco, a nome di tutti e tutte perché, insieme a Maria Grazia, sua moglie, ci ha aiutato a comprendere e a confrontarci. Alle figlie e alla famiglia esprimo le più sincere condoglianze“.

I funerali si terranno lunedì 24 febbraio alle ore 14 nella Chiesa di San Venanzo.