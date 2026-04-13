Spoleto perde il tribunale? Tesei e Melasecche lanciano l’allarme

  • Redazione
  • Aprile 13, 2026
  • Consiglio Regionale
  • Letto 61

    • “La proposta avanzata dall’Associazione Nazionale Magistrati è semplicemente inaccettabile per l’Umbria e per i territori di Terni e Spoleto perché crea un danno enorme per il sistema giustizia e per i cittadini”. Lo dichiarano i consiglieri regionali della Lega Umbria, Enrico Melasecche e Donatella Tesei, intervenendo sull’ipotesi di riorganizzazione della geografia giudiziaria che prevederebbe la chiusura dei tribunali con meno di 30 giudici e 10 pubblici ministeri.

    “Parliamo di un piano – affermano i consiglieri della Lega – che, dietro la parola ‘razionalizzazione’, rischia di cancellare presìdi fondamentali di legalità e servizi per intere comunità. In Italia sarebbero addirittura 87 tribunali su 189 a finire nel mirino, e in Umbria verrebbero colpiti direttamente Terni e Spoleto, che oggi rappresentano punti di riferimento imprescindibili per l’area meridionale della regione. Il Tribunale di Terni, con 18 giudici e 8 pm, e quello di Spoleto, con 15 giudici e 6 pm, verrebbero di fatto svuotati o soppressi, con il trasferimento delle funzioni su Perugia. Una scelta che significherebbe allungare i tempi della giustizia, aumentare i costi per cittadini e imprese e creare ulteriori difficoltà a un sistema già sotto pressione”.

    “Non si tratta – spiegano Melasecche e Tesei – solo di numeri o di organizzazione interna, qui sono in gioco l’equilibrio sociale ed economico dei territori, il lavoro di professionisti, imprese e famiglie che quotidianamente si relazionano con i tribunali. Allontanare la giustizia dai cittadini significa renderla meno accessibile e meno efficace. I cittadini sarebbero infatti costretti a rivolgersi al tribunale di Perugia con conseguenze importanti dal punto di vista economico e della praticità con relativi disagi, soprattutto per i più anziani e fragili. Chiederemo con forza l’impegno della presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, affinché si attivi immediatamente per difendere il mantenimento dei tribunali di Terni e Spoleto. Non comprendiamo il silenzio che finora ha accompagnato questa vicenda, su un tema così delicato per il futuro della nostra regione”.

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    Carlo Neri 2026-04-12 19:21:16
    Vedremo chi sarà scemo e chi più scemo tra il PD che ricandiderà Sisti, inviso anche a molti di quelli.....
    Carlo Nuvoloni 2026-03-28 16:59:20
    Buonasera, sono Carlo Nuvoloni presidente della Sunrise Orchestra - Terni. Sono disponibile ad un incontro con la Pro Loco per.....
    Carlo Alberto Bussoni 2026-03-28 14:32:09
    Bisognerebbe anche far capire ai funzionari dell'Ufficio Tecnico del Comune che, oltre le piante catastali, non esiste altra documentazione per.....
    Carlo Neri 2026-03-21 14:41:16
    Mi è stato detto, da persona a conoscenza dei fatti, che, nella maggior parte dei casi, come nel caso che.....
    Carlo 2026-02-26 18:03:19
    Vedi che le raccomandazioni servono? E poi, come si fa a dire di no a monsignore? Invece, per il progetto.....