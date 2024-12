Spoleto per lo sport. Premiazione degli atleti spoletini

Torna anche quest’anno l’appuntamento per celebrare i grandi traguardi raggiunti dagli sportivi della città.

Inserita nel programma di “Accade a Natale a Spoleto”, la cerimonia si terrà mercoledì 18 dicembre al Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti” a partire dalle ore 15.30.

All’iniziativa nata per premiare uomini, donne e giovani sportivi di Spoleto, conferendo loro una targa per meriti e risultati sportivi conseguiti nel corso dell’anno, parteciperanno il sindaco Andrea Sisti e il neo eletto consigliere regionale Stefano Lisci, insieme ai rappresentanti della giunta comunale.

Nel corso dell’evento saranno consegnati circa 100 premi a squadre, società e atleti che si sono distinti nelle varie discipline sportive: nuoto, kick boxing, equitazione, ciclismo, ginnastica ritmica e artistica, tiro a piattello, tennis, padel, canicross, atletica, motociclismo, pallacanestro, sci, calcio, danza, stand up paddle (SUP) e Obstacle Course Racing (OCR).

Con questa iniziativa l’Amministrazione comunale vuole riconoscere e celebrare i talenti e gli sforzi degli atleti locali che quotidianamente si dedicano con passione e impegno alla propria disciplina, sottolineando il valore dello sport come strumento di crescita personale, sociale e comunitaria, per ispirare anche le future generazioni a seguire le loro orme.