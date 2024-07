Spoleto per la Scuola 2024-2025: al via la raccolta dei progetti didattici

Torna “Spoleto per la scuola”, la raccolta dei progetti didattici destinati ai PTOF delle scuole di ogni ordine e grado della città. Tutti i soggetti interessati – Istituzioni, associazioni e enti di vario genere – hanno tempo fino al 5 agosto 2024 per compilare il modulo online utilizzando il link https://forms.gle/nX1nBjXYWJuYpCMb6 ed avere la possibilità di inserire le proprie attività didattiche e formative all’interno del catalogo “Spoleto per la scuola 2024-2025”.

Queste le aree tematiche individuate:

area ambiente, sviluppo sostenibile, biodiversità e paesaggio;

area educazione civica;

area educazione al benessere, alla salute ed alla valorizzazione della persona;

area valorizzazione delle culture e delle bellezze della città e del territorio.

Il modulo dovrà essere redatto dal legale rappresentante dell’ente/associazione/soggetto del terzo settore titolare del progetto. Gli enti, le aziende, le società, i soggetti del terzo settore che invece sono interessati ad accogliere presso le proprie sedi gli studenti degli Istituti secondari di II grado per un percorso di PCTO – Percorsi per le competenze e l’Orientamento (ex alternanza scuola/lavoro) possono candidarsi compilando il modulo online tramite il link https://forms.gle/CWSqhpDsxF815ovi7 sempre entro il 5 agosto 2024.

Il modulo dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’ente proponente descrivendo la propria proposta progettuale di alternanza scuola-lavoro. I dati raccolti andranno a far parte del catalogo “Spoleto per la scuola 2024-2025” che verrà presentato ai docenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado durante l’evento di presentazione previsto a settembre 2024 (la data sarà comunicata successivamente a tutti gli interessati).

L’evento, organizzato sotto forma di fiera espositiva, sarà l’occasione per consentire a tutti i soggetti proponenti di incontrare il personale docente per promuovere in dettaglio le proprie attività. Per informazioni contattare: Sara Galardini 0743/218520 – Silvia Martellini 0743/218540 | email: servizi.scolastici@comune.spoleto.pg.it – spoletoperlascuola@gmail.com.