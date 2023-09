Spoleto per la scuola 2023: torna la presentazione del catalogo con i progetti didattici

L’appuntamento è in programma martedì 19 settembre all’Istituto Tecnico Industriale in via Visso

Con il nuovo anno scolastico torna l’appuntamento con ‘Spoleto per la Scuola’. Il Comune di Spoleto presenterà le proposte progettuali rivolte alle scuole cittadine per l’anno scolastico 2023/2024, nell’ambito dell’iniziativa pubblica in programma martedì 19 settembre alle ore 15.30 presso la sede dell’Istituto Tecnico Industriale in via Visso.

I progetti didattici contenuti nel catalogo ‘Spoleto per la Scuola’, che verranno illustrati dall’assessore al Benessere e l’Innovazione Sociale, Formazione generale e sportiva per la valorizzazione della persona prof.ssa Luigina Renzi, sono delle vere e proprie offerte didattiche elaborate da enti, soggetti istituzionali e non istituzionali della città con l’obiettivo di agevolare docenti e dirigenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado nella predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).

Cinque le aree tematiche: “Ambiente, sviluppo sostenibile, biodiversità e paesaggio”; “Valorizzazione delle culture e delle bellezze della Città e del territorio”; “Educazione Civica”; “Eventi e Celebrazioni”; “Educazione al benessere, alla salute e alla valorizzazione della persona”.

Sempre domani, martedì 19 settembre, verranno presentati i PCTO (Percorsi per le competenze e l’Orientamento) che permetteranno agli enti, alle aziende, alle società ed ai soggetti del terzo settore di accogliere presso le proprie sedi gli studenti degli Istituti secondari di II grado.

In occasione della presentazione, organizzata come sempre sotto forma di esposizione di materiali ed informative, i soggetti territoriali attivi sul fronte dell’educazione saranno a disposizione dei docenti per promuovere le proprie attività.