Spoleto per la Scuola 2022, la presentazione dei progetti

D opo uno stop di due anni causa pandemia, torna la presentazione del catalogo con i progetti didattici rivolti alle scuole. L’appuntamento è venerdì 9 settembre alla scuola “L uigi Pianciani”

​Ritorna, dopo uno stop di due anni causa pandemia, ‘Spoleto per la Scuola’. Il Comune di Spoleto presenterà le proposte progettuali rivolte alle scuole cittadine per l’anno scolastico 2022/2023, nell’ambito dell’iniziativa pubblica in programma venerdì 9 settembre alle ore 10.00 alla scuola secondaria di primo grado “Luigi Pianciani”.

I progetti didattici contenuti nel catalogo ‘Spoleto per la Scuola’, che verranno illustrati dall’assessore al Benessere e l’Innovazione Sociale, Formazione generale e sportiva per la valorizzazione della persona prof.ssa Luigina Renzi, sono delle vere e proprie offerte didattiche elaborate da enti, soggetti istituzionali e non istituzionali della città con l’obiettivo di agevolare docenti e dirigenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado nella predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).

In occasione della presentazione, organizzata come sempre sotto forma di esposizione di materiali ed informative, i soggetti territoriali attivi sul fronte dell’educazione saranno a disposizione dei docenti per promuovere le proprie attività.