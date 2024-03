Ieri la manifestazione per la Pace un Piazza Garibaldi

“Spoleto risponde con una grande partecipazione al grido di aiuto del popolo palestinese, sottoposto a una mattanza senza precedenti dal governo sionista di Israele.

Più di 30.000 morti, la metà bambini.

Hanno parlato rappresentanti e studenti della comunità palestinese, le associazioni dall’ ANPI a Casa Rossa, i sindacati dall’ USB allo SPI CGIL, esponenti politici dal Fronte Comunista a Ora Spoleto, da Potere al Popolo a Risorgimento popolare, e Vanessa Pallucchi presidente nazionale del Terzo settore.

Le centinaia di persone presenti hanno dimostrato che di fronte a un genocidio non ci si gira dall’ altra parte, ma si lotta per impedire l’ invio di navi italiane che saranno utilizzare per la carneficina.

Si sta sempre con l’ oppresso mai con l’ oppressore. No alla guerra.”

Cosi il comunicato stampa del Coordinamento Spoleto per la Palestina Libera