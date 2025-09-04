Spoleto per Gaza: le immagini

(DMN) Spoleto – si è tenuto nel tardo pomeriggio di oggi in piazza de Comune, “Spoleto per Gaza”, l’evento pubblico a sostegno della Global Sumud Flotilla, la Coalizione Internazionale di organizzazioni che mira a portare aiuti umanitari nella Striscia di Gaza.

L’iniziativa è stata promossa spontaneamente dai cittadini di Spoleto con il supporto e la collaborazione del Comune.

“Crediamo fermamente che la solidarietà e l’azione pacifica siano gli strumenti più potenti per affrontare situazioni di ingiustizia e sofferenza, per questo abbiamo deciso di sostenere come amministrazione comunale l’organizzazione nata spontaneamente dalla volontà di alcuni cittadini – ha dichiarato il sindaco Andrea Sisti nei giorni scorsi – Siamo in una fase della storia difficile e pericolosa e non possiamo in alcun modo ignorare quello che sta accadendo. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a questa iniziativa che si svolgerà sotto il Palazzo comunale, dove da mesi sventola la bandiera della Palestina che simboleggia il nostro impegno collettivo per la pace e i diritti umani“.