Spoleto per Gaza: le immagini

  • Fabio Gasparri
  • Settembre 4, 2025
  • Attualità
  • Letto 45

    • (DMN) Spoleto – si è tenuto nel tardo pomeriggio di oggi in piazza de Comune, “Spoleto per Gaza”, l’evento pubblico a sostegno della Global Sumud Flotilla, la Coalizione Internazionale di organizzazioni che mira a portare aiuti umanitari nella Striscia di Gaza.

    L’iniziativa è stata promossa spontaneamente dai cittadini di Spoleto con il supporto e la collaborazione del Comune.

    Crediamo fermamente che la solidarietà e l’azione pacifica siano gli strumenti più potenti per affrontare situazioni di ingiustizia e sofferenza, per questo abbiamo deciso di sostenere come amministrazione comunale l’organizzazione nata spontaneamente dalla volontà di alcuni cittadini – ha dichiarato il sindaco Andrea Sisti nei giorni scorsi Siamo in una fase della storia difficile e pericolosa e non possiamo in alcun modo ignorare quello che sta accadendo. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a questa iniziativa che si svolgerà sotto il Palazzo comunale, dove da mesi sventola la bandiera della Palestina che simboleggia il nostro impegno collettivo per la pace e i diritti umani“.

    Share

    Articolo precedente

    Federico Cesaretti: “Garantire che le strade siano sicure e ben mantenute è una priorità dell’Amministrazione e della città che rappresento”

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Luca Spinelli 2025-08-25 17:33:44
    Molto interessante l’analisi di Claudio Fraccari.
    Spoleto (PG), 19 agosto 2025: Ferragosto Spoletino tra musica, cammini e sapori - Italia Quotidiana 2025-08-16 13:51:27
    […] musica che unisce generazioni. Per restare aggiornato sul programma completo: Programma completo e Guida agli appuntamenti sono fonti utili,.....
    CONSULENTE FINANZIARIO • LUCA SPINELLI 2025-08-15 14:28:26
    Mons. Boccardo offre un invito alla serenità e alla fiducia che supera la paura della morte. È un bel messaggio!
    Aurelio Fabiani 2025-07-05 07:57:31
    Non è tempo per equilibrismi. La sinistra di opposizione e il centro sinistra al governo della città hanno approvato la.....
    Benito Ammetto 2025-06-13 16:38:57
    Buongiorno sono Ammetto Benito la informo che il giorno giovedì 19 giugno alle ore 17 presso il palazzo Mauri terrò.....