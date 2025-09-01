Spoleto per Gaza. Giovedì 4 settembre, ore 19, Piazza del Comune

La città di Spoleto si prepara a manifestare il proprio sostegno a un’importante iniziativa internazionale di pace.

Giovedì 4 settembre, alle ore 19.00, Piazza del Comune sarà il cuore di un evento pubblico a sostegno della Global Sumud Flotilla, la Coalizione Internazionale di organizzazioni che mira a portare aiuti umanitari nella Striscia di Gaza.

Si tratta della più grande iniziativa indipendente mai avviata finora per cercare di portare aiuti umanitari ai civili della Striscia di Gaza e rompere l’assedio navale imposto da Israele.

L’iniziativa, promossa spontaneamente dai cittadini di Spoleto con il supporto e la collaborazione del Comune, si svolge nel giorno in cui salperà dalla Sicilia la seconda flotta italiana dopo quella partita da Genova il 31 agosto.

La Global Sumud Flotilla, a cui hanno aderito delegazioni di 44 Paesi per un totale di circa 50 imbarcazioni provenienti da tutta Europa e 500 tra attivisti, politici e volontari, è una missione pacifica con l’obiettivo di rompere il blocco e consegnare beni di prima necessità e attrezzature mediche, fondamentali per la sopravvivenza della popolazione della Striscia di Gaza, stremata dalla carestia dopo quasi due anni di bombardamenti.

“ Crediamo fermamente che la solidarietà e l’azione pacifica siano gli strumenti più potenti per affrontare situazioni di ingiustizia e sofferenza, per questo abbiamo deciso di sostenere come amministrazione comunale l’organizzazione nata spontaneamente dalla volontà di alcuni cittadini – ha dichiarato il sindaco Andrea Sisti – Siamo in una fase della storia difficile e pericolosa e non possiamo in alcun modo ignorare quello che sta accadendo. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a questa iniziativa che si svolgerà sotto il Palazzo comunale, dove da mesi sventola la bandiera della Palestina che simboleggia il nostro impegno collettivo per la pace e i diritti umani“.

L’evento prevede brevi interventi di attivisti, rappresentanti di associazioni e testimonianze.

L’appuntamento è quindi per giovedì 4 settembre, alle ore 19.00, in piazza del Comune a Spoleto.​