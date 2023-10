Spoleto, pattuglie a piedi dei Carabinieri per la prevenzione dei furti

Due persone deferite

Durante il trascorso fine settimana – si legge in una nota stampa del Comando Provinciale – i militari della Compagnia Carabinieri di Spoleto hanno proceduto ad effettuare un’attività straordinaria di controllo del territorio finalizzata alla prevenzione dei furti nei diversi quartieri di Spoleto svolgendo anche pattugliamento a piedi del centro storico.

I militari dell’Arma hanno operato sul territorio spoletino effettuando attenta attività di monitoraggio dei diversi quartieri, focalizzandosi sia sulle aree più periferiche con servizi automontati sia nel centro storico con pattuglie di carabinieri a piedi con finalità di prevenzione dei reati.

Questo servizio “di prossimità” assicurato dai militari della Compagnia si sviluppa tra le vie del centro storico. Tali servizi oltre a porsi l’obiettivo di garantire una funzione di deterrenza e, se del caso, di intercettare tempestivamente qualsivoglia tipologia di reato, costituisce occasione di incontro con gli esercenti e gli avventori del centro storico, cui far sentire la presenza rassicurante dell’Arma e fornire intervento in caso di bisogno.

L’attività ha garantito un “setaccio” dei quartieri, delle vie e delle piazze difficilmente raggiungibili con autovettura di servizio e maggiormente frequentate nel weekend, registrando e annotando eventuali persone sospette.

Nel dettaglio – prosegue la nota dei Carabinieri – sono state identificate 102 persone con il riscontro documentale, registrate sui data base 73 autovetture in transito con l’elevazione di 7 contravvenzioni al Codice della Strada a tutela della sicurezza stradale.

L’accurata osservazione da parte delle Stazioni dei Carabinieri appoggiate dal personale del Nucleo Operativo e Radiomobile ha permesso di raccogliere elementi informativi idonei per essere incrociati con le attività di repressione già in corso.

Nella circostanza si è proceduto a deferire in stato di libertà un soggetto 23enne, originario del Niger, senza fissa dimora, ritenuto verosimilmente responsabile del reato di ricettazione, in quanto sorpreso alla guida di un motociclo risultato rubato e denunciato dal proprietario pochi giorni fa. Il giovane africano, da ulteriori approfondimenti è risultato, inoltre, inottemperante al decreto di espulsione dal territorio nazionale, notificatogli un mese fa dall’Autorità di P.S. e per il quale si è proceduto al rinnovo del decreto di espulsione, interessando l’autorità prefettizia.

Nell’ambito del medesimo servizio i militari dell’Arma procedevano a deferire in stato di libertà un giovane 29enne lombardo per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, in quanto durante un controllo a bordo della propria autovettura veniva trovato in possesso di un martello e di una mazza di legno, tipo “manganello”, con impresse scritte nazi-fasciste.

Durante il servizio – conclude la nota dell’Arma – si è proceduto, altresì, al rinvenimento nella disponibilità di un giovane ventenne del posto di circa 7 grammi di hashish, in due distinti involucri in cellophane, ritenuta di modica quantità che permetteva la segnalazione amministrativa all’autorità prefettizia.