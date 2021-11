Spoleto, partenza super per “Il Filo rosso”

《Giovani che si impegnano per i giovani》

“Avete realizzato qualcosa di molto speciale”, “attivismo civico giovanile in azione, germoglio di tante future possibilità”, “bello, semplicemente bello” sono solo alcuni dei commenti che continuano ad arrivarci nella settimana dopo l’Open Day.

Così in una nota stampa Elisa Ranucci, responsabile de “Il Filo rosso”, un’associazione creata da un gruppo di giovani spoletini, che vuole essere una proposta in ambito socio-educativo ed artistico-culturale per adolescenti e giovani.

Il 31 ottobre – prosegue la nota – l’associazione di promozione sociale “il Filo rosso” si è messa tra le strade di Spoleto per presentare i propri progetti, in modo informale, esperienziale, semplice ed attraente, facendo appunto sperimentare “ciò che siamo” in un’atmosfera piacevole e di divertimento. Si sono presentati il progetto Bottega d’Animazione, con giochi ed animazione itinerante, con attività e laboratori per bambini e per adulti, ed il progetto Bottega d’Arte, intrattenendo lungo la via con il gruppo dei Giovani Artisti Spoletini ed inaugurando la Bottega d’Arte, uno spazio espositivo per arti figurative a disposizione dei ragazzi stessi, aperto tutti i pomeriggi in via del Mercato.

Il Filo rosso nasce da un gruppo di giovani che si impegnano con gratuità e responsabilità, e si mettono in gioco direttamente per i giovani e per la città, creando e realizzando progetti ed eventi, attraverso i quali si cerca di costruire ed alimentare le relazioni e la cultura dell’incontro, perché “solo nel noi, l’io può trovare una realizzazione”!



Tutte le iniziative e le novità le trovate sui nostri social ilfilorosso.community