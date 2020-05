Spoleto, online le graduatorie provvisorie per gli asili nido comunali

Per l’anno educativo 2020-2021

Sono online le graduatorie provvisorie degli asili nido comunali per l’anno educativo 2020/2021 (https://bit.ly/3g5rVe4).

Sono state in totale 54 le domande presentate alla Direzione servizi alla persona entro il termine del 30 aprile, di cui 22 per bambini piccoli (fino a 12 mesi di età al 31 agosto) e 32 per bambini medio-grandi (da 12 a 36 mesi di età).

Rispetto all’anno precedente si è registrato un forte calo della domanda, soprattutto nella fascia di età 12-36 mesi. Da un totale di 90 domande avuto nell’anno educativo 2019-2020, si è infatti passati a 54 (-40%), con un calo ancora più evidente per i bambini medio-grandi (63 nel 2019-2020 e 31 nel 2020/2021), pari ad una diminuzione in termini percentuali superiore al 50%. Molto contenuto il calo relativo alle domande dei bambini più piccoli, che scendono da 25 a 22.

Dalle varie interlocuzioni che gli uffici hanno avuto con le famiglie, la motivazione principale è dovuta soprattutto all’incertezza legata alla futura riapertura dei servizi educativi.

La Direzione servizi alla persona, in virtù dell’art. 10 comma 1 del Regolamento, ha provveduto all’istruttoria verificando l’esistenza dei requisiti di età e di residenza e ha attribuito i punteggi per predisporre la graduatoria provvisoria, pubblicata all’albo pretorio e sul sito: gli interessati avranno 10 giorni di tempo per presentare osservazioni.

Purtroppo, a causa della situazione di emergenza pandemica data dal Covid 2019, ad oggi purtroppo esiste grande incertezza rispetto alle modalità di svolgimento delle attività educative all’interno dei servizi 0-3 anni. Sarà quindi necessario attendere specifiche disposizioni nazionali e/o regionali e i relativi procotolli in materia di igiene e sicurezza per poter determinare il numero di bambini accoglibili, i tempi di permanenza e le modalità di gestione dei servizi.

Trascorsi i 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie NON si procederà come di norma, alla formazione delle graduatorie definitive con l’indicazione dei bambini ammessi – o non ammessi – sulla base dei punteggi attribuiti.

Pertanto, solo a seguito dell’emanazione dei necessari provvedimenti e della pubblicazione delle linee guida, sarà possibile definire l’organizzazione dei servizi e ammettere i bambini aventi diritto per l’anno educativo 2020/2021 nel rispetto dei nuovi criteri previsti.