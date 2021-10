Spoleto, oltre 160 persone per la Giornata Nazionale della “Camminata tra gli Olivi”

Oltre 160 persone hanno partecipato alla camminata organizzata dal Comune di Spoleto in occasione della Giornata Nazionale della “Camminata tra gli Olivi”.

Il Comune di Spoleto ha aderito per il quinto anno consecutivo all’evento promosso dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio, un’iniziativa che non solo ha avuto iscritti provenienti da fuori regione, ma ha assunto quest’anno un carattere internazionale grazie alla presenza di turisti stranieri, a conferma di una lenta ma tangibile ripartenza dei flussi turistici dall’estero.

La camminata, dedicata a famiglie e appassionati, si è sviluppata attraverso un percorso ad anello di 8 km lungo i colli tra San Brizio, Poggiolo e Terraia, con una visita guidata ai ruderi del Castello di Poggiolo e alla Chiesa di San Sebastiano.

Il Comune di Spoleto ringrazia per la fattiva collaborazione la famiglia Monini per la presentazione dell’ambizioso progetto del distretto biologico del “Poggiolaccio”, che sta prendendo forma proprio intorno alle rovine del Castello di Poggiolo, il Club Alpino Italiano (CAI) sezione di Spoleto e i suoi preziosi accompagnatori e la Pro Loco di San Brizio, che ha garantito, oltre alla splendida ospitalità, un pranzo per cento persone nel massimo rispetto dell’attuale normativa anti-covid.