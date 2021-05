Spoleto, nuovi orari per ZTL e mobilità alternativa

In vigore dal 1 giugno al 1 novembre 2021

Confermati gli orari di accesso (transito e sosta) nelle Zone a Traffico Limitato A e A1 fino al 1 novembre 2021.

Come stabilito dall’ordinanza del Commissario Straordinario n° 28 pubblicata questa mattina, da martedì 1 giugno l’ingresso alla ZTL A (varchi di viale Giacomo Matteotti – quadrivio, piazza San Domenico, piazzetta Porta San Lorenzo e via Esterna delle Mura) sarà consentito da lunedì al venerdì e vietato il sabato e festivi h24.

Per quanto riguarda la disciplina della circolazione nella ZTL A1 (ingressi da via della Trattoria e via Brignone 2° tratto – chiesa di Sant’Ansano) è stata confermata la chiusura h24 sia nei giorni feriali, che nei prefestivi e festivi.

Prolungati invece gli orari di apertura dei percorsi della mobilità alternativa.





Con i parcheggi Spoletosfera, Posterna e Ponzianina aperti 7 giorni su 7 h24, dal 1 giugno al 1 novembre i percorsi avranno i seguenti orari: