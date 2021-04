Spoleto, nuovi orari per la Ztl

L’ordinanza sarà valida fino al 31 maggio. Al via l’esercizio ordinario per i varchi elettronici ​della ZTL A1

Cambia l’orario per il transito e la sosta nella Zona a Traffico Limitato A: questo è quanto prevede l’ordinanza firmata stamattina dal Commissario Straordinario.

La decisione è legata sia al graduale e progressivo allentamento delle misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica adottate a livello statale e regionale, sia all’ampliamento dei servizi resi dai pubblici esercizi, con l’incremento della fruibilità degli spazi esterni e il conseguente transito pedonale all’interno del centro storico, in modo particolare il sabato ed i giorni festivi.

Dall’1 al 31 maggio l’ingresso ai varchi di viale Giacomo Matteotti (quadrivio) e via piazza San Domenico sarà consentito dal lunedì al venerdì, mentre sarà vietato ai non autorizzati il sabato e i festivi h24.

Per quanto riguarda la ZTL A1 (ingressi da via della Trattoria e dal secondo tratto di via Brignone, all’altezza della chiesa di Sant’Ansano) gli orari restano invariati, con il transito e la sosta vietati per i non autorizzati sia nei feriali che nei giorni prefestivi e festivi.

Da sabato 1 maggio verrà anche avviato l’esercizio ordinario dei varchi elettronici della ZTL A1. Terminata la fase di pre-esercizio iniziata il 29 marzo scorso, il sistema di controllo degli accessi in via della Trattoria e all’incrocio tra via Arco di Druso e il secondo tratto di via Brignone (chiesa di Sant’Anzano) garantirà larilevazione automatica degli accessi non autorizzati e la conseguente verbalizzazione (tre le telecamere installate che permetteranno di verificare istantaneamente la regolarità dell’accesso nella ZTL A1).

L’attivazione dei varchi è indicata sia attraverso la segnaletica verticale, sia tramite un pannello luminoso a messaggio variabile installato in corrispondenza degli accessi con la dicitura ZTL ATTIVA ad indicare l’effettiva attivazione del varco.

In caso di momentanea disattivazione del controllo degli accessi, i pannelli informativi riporteranno la scritta ZTL NON ATTIVA. Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare la centrale operativa della Polizia Locale al numero 0743 49603.

Immagine di archivio