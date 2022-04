Spoleto, nuovi appuntamenti con SMARTLAB

Laboratori su Robotica, Coding ed Elettronica

Continuano gli appuntamenti per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni che si tengono presso la sede del Digipass Spoleto (via Busetti).

Per venerdì 22 aprile sono in programma due laboratori: il primo “L’affascinante mondo delle auto da corsa, dalla Formula Uno alla meno conosciuta Formula E”, è un laboratorio, dedicato ai ragazzi dai 7 ai 14 anni (si svolgerà dalle 14.30 alle 16.30), per scatenare fantasia e creatività ma anche per riflettere su concetti fisici e matematici legati alla velocità.

Il secondo “Alla scoperta del mondo della robotica educativa” è rivolto ai bambini da 3 a 6 anni e si terrà dalle 17.00 alle 18.30. I partecipanti saranno accompagnati nella programmazione di un piccolo robot.

I laboratori sono ad ingresso gratuito ed è necessaria la prenotazione al numero 3351000221.

È previsto un massimo di 14 partecipanti per ogni laboratorio.

Si ricorda che i ragazzi dai 12 ai 14 anni per partecipare devono essere in possesso del green pass rafforzato.