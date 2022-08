I l Comune ha attivato una piattaforma digitale per la gestione delle cedole librarie della scuola primaria

Il Comune di Spoleto ha attivato una piattaforma digitale per la gestione delle cedole librarie della scuola primaria per l’anno scolastico 2022/2023 con cui si prevede l’abolizione della cedola cartacea che non sarà più distribuita a ciascun alunno.

Basterà consegnare alla libreria o cartolibreria il codice fiscale dell’alunno avente diritto per ricevere i libri consigliati dalla scuola. Dovrà inoltre essere comunicato l’indirizzo di posta elettronica attivo per ricevere tramite email, una volta consegnati i libri, la ricevuta digitale della cedola dematerializzata.

Per ogni ulteriore informazione si può contattare il Comune di Spoleto, Dipartimento per il benessere e l’innovazione sociale, formazione generale e sportiva per la valorizzazione della persona, Settore Istruzione e Servizi Educativi, ai numeri 0743/218520, 218540 o all’indirizzo servizi.scolastici@comune.spoleto.pg.it.