Spoleto-Norcia, il calendario delle celebrazioni natalizie presiedute da mons. Boccardo

Sarà un Natale ricco di appuntamenti di fede quello che l’Arcidiocesi di Spoleto-Norcia si appresta a vivere sotto la guida dell’arcivescovo mons. Renato Boccardo.

Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 24 dicembre, quando a mezzanotte, nella Basilica Cattedrale di Spoleto, mons. Boccardo presiederà la tradizionale Messa nella Notte di Natale, cuore liturgico dell’annuncio della nascita di Cristo.

Il giorno seguente, giovedì 25 dicembre, l’arcivescovo celebrerà la Messa nel Giorno di Natale in più momenti e luoghi: alle 9.00 presso l’Hospice “La Torre sul Colle” di Spoleto, segno di particolare attenzione verso i malati e gli operatori sanitari; alle 11.30 nella Basilica Cattedrale di Spoleto; infine alle 16.00 nella Basilica di San Benedetto a Norcia.

Le celebrazioni proseguiranno venerdì 26 dicembre, festa di Santo Stefano, con la Messa alle 11.00 nella chiesa di Santo Stefano a Picciche di Trevi. Nel pomeriggio, alle 16.00, mons. Boccardo presiederà un momento particolarmente significativo: la Messa per la riapertura al culto della chiesa di Santo Stefano a Geppa di Vallo di Nera.

Domenica 28 dicembre, nella Festa della Santa Famiglia, l’arcivescovo celebrerà alle 9.00 presso l’Istituto Nazareno di Spoleto. Nel pomeriggio, alle 16.00, tornerà nella Basilica Cattedrale di Spoleto per la Messa di chiusura del Giubileo della Speranza, evento di grande valore simbolico per tutta la comunità diocesana.

L’anno si concluderà mercoledì 31 dicembre con i Primi Vespri e il canto del Te Deum, alle 18.00 in Cattedrale a Spoleto, per affidare a Dio il tempo trascorso e quello che verrà.

Il nuovo anno si aprirà giovedì 1° gennaio 2026, alle 18.00, sempre nella Basilica Cattedrale di Spoleto, con la Messa nella solennità di Maria Santissima Madre di Dio.

Domenica 4 gennaio, alle 11.00 mons. Boccardo presiederà la Messa nella Basilica di San Benedetto a Norcia, che sarà trasmessa in diretta su Rai 1, portando l’immagine e la voce di Norcia e della sua comunità in tutta Italia.

Martedì 6 gennaio 2026, solennità dell’Epifania, alle 11.30, l’arcivescovo celebrerà la Messa nella Basilica Cattedrale di Spoleto.