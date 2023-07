Spoleto-Norcia: cambiano parrocchie e parroci

Si passa dalle “vecchie” 71 parrocchie alle nuove 16 Pievanie: le decisioni di mons. Boccardo

Con apposito Decreto arcivescovile pubblicato sabato 22 luglio 2023, a seguito delle riflessioni e del discernimento dei Consigli Episcopale e Presbiterale e dell’Assemblea del Clero, le attuali 71 parrocchie vengono riunite in 16 nuove parrocchie denominate Pievania, affidate ciascuna ad un parroco chiamato Pievano e ad uno o più sacerdoti insieme, dove possibile, ad un diacono permanente. La costituzione delle Pievanie intende suscitare un rinnovato e autentico slancio missionario, che non sarà garantito semplicemente dall’assunzione di una determinata forma organizzativa, ma dalla capacità delle comunità cristiane di assumere come prioritario questo compito, sapendo ripensare in modo significativo le attività svolte finora, con il fine di dare vita ad una azione d’insieme che investa in maniera adeguata e articolata tutti i diversi livelli della cura pastorale.

1. Nuova parrocchia: Pievania dei SANTI BENEDETTO ED EUTIZIO (comprende le parrocchie di Santa Maria in Norcia, San Pellegrino in San Pellegrino di Norcia, San Michele Arcangelo in Savelli di Norcia, San Michele Arcangelo in Cortigno di Norcia, Santa Maria Assunta in Castelluccio di Norcia e l’Abbazia di Sant’Eutizio in Preci) affidata a don Marco Rufini (Pievano), don Davide Tononi e don Luciano Avenati.

2. Nuova parrocchia: Pievania di SANTA RITA (comprende le parrocchie di Santa Maria della Visitazione in Cascia, San Fortunato Confessore in Poggioprimocaso di Cascia, Santi Pietro e Paolo al Pian di Chiavano in Civita di Cascia, Trasfigurazione di N.S. Gesù Cristo in Avendita di Cascia, San Nicola Vescovo in Monteleone di Spoleto e Santissimo Salvatore e San Pietro Apostolo in Poggiodomo) affidata a don Canzio Scarabottini (Pievano) e don Davide Travagli.

3. Nuova parrocchia: Pievania del BEATO GIOLO (comprende le parrocchie di Santa Maria in Cerreto, di Santa Maria Assunta in Sellano e di Santa Maria Assunta in Verchiano di Foligno) affidata a don Bartolomeo Gladson Sagayaraj (Pievano) e don Elvis Antony.

4. Nuova parrocchia: Pievania dei SANTI FELICE e MAURO (comprende le parrocchie dei Santi Michele, Giovanni e Sebastiano in Vallo di Nera, Sant’Anatolia in Sant’Anatolia di Narco e San Nicola in Scheggino) affidata a don Luis Coronado Vielman (Pievano) e don Sebastian Urumbil.

5. Nuova parrocchia: Pievania di SAN BERNARDINO (comprende le parrocchie di Santa Maria Assunta in Arrone, San Michele Arcangelo in Polino, Santa Maria in Ferentillo, Santa Maria Assunta in Montefranco, Santa Maria Assunta in Torreorsina di Terni e San Pietro in Collestatte di Terni) affidata a don Simone Maggi (Pievano), don Tomasz Grodzki, don Giuseppe Kuruvila Thekkumattom, vc, e diac. Ruggero Cirulli.

6. Nuova parrocchia: Pievania di SAN PONZIANO (comprende le parrocchie di San Gregorio Maggiore in Spoleto, Santi Pietro e Paolo in Spoleto, San Francesco al Monteluco di Spoleto, Santa Rita in Spoleto, Santa Maria Assunta in Strettura di Spoleto, San Martino in Valle San Martino di Spoleto, San Giovenale in Cecalocco di Terni e San Michele Arcangelo in Montebibico di Spoleto) affidata a don Pier Luigi Morlino (Pievano), don Bruno Molinari, mons. Eugenio Bartoli, p. Alejandro Remolino Abellana, oad, p. Gregorio Cibwabwa Lwaba Mambesi, oad, don Jose Kurian Mecheril, vc, p. Paolo Zampollini, ofm, e diac. Renato Morlino.

7. Nuova parrocchia: Pievania di SAN GIOVANNI PAOLO II (comprende le parrocchie del Sacro Cuore in Spoleto, San Sabino in Spoleto, San Giovanni Paolo II in San Nicolò di Spoleto, San Venanzo in San Venanzo di Spoleto, San Lorenzo in Maiano di Spoleto e San Giovanni Battista in Morgnano di Spoleto) affidata a don Claudio Vergini (Pievano), don Dieudonné Mutombw Tshibang, don Nelson Abraham, cpps, e diac. Francesco D’Urso.

8. Nuova parrocchia: Pievania di SAN GIACOMO APOSTOLO (comprende le parrocchie di San Giacomo in San Giacomo di Spoleto, Sant’Angelo in Beroide di Spoleto, San Gabriele dell’Addolorata in Cortaccione di Spoleto, San Michele Arcangelo in Eggi di Spoleto e Sant’Andrea in Bazzano di Spoleto) affidata a mons. Alessandro Lucentini (Pievano), don Irudayam Mahimai Dass, cpps, e don Mirco Boschi.

9. Nuova parrocchia: Pievania del BEATO PIETRO BONILLI (comprende le parrocchie di Sant’Emiliano in Trevi, San Pietro in Bovara di Trevi, Sacra Famiglia in Borgo Trevi di Trevi, Santi Antonino e Clemente in Santa Maria in Valle di Trevi e Beato Pietro Bonilli in Cannaiola di Trevi) affidata a don Jozef Gerčák (Pievano), don Kamil Ragan, don Sem Fioretti, don Luca Gentili e diac. Paolo Eleuteri.

10. Nuova parrocchia: Pievania della MADONNA DELLA VALLE (comprende le parrocchie di San Michele Arcangelo in Bevagna, Santa Maria Addolorata in Cantalupo di Bevagna, Sant’Antonio in Gualdo Cattaneo e San Michele in Pomonte di Gualdo Cattaneo) affidata a don Giovanni Cocianga (Pievano) e don Melchior Erram Josephraj, cpps.

11. Nuova parrocchia: Pievania di SANTA CHIARA DELLA CROCE (comprende le parrocchie di San Bartolomeo in Montefalco, San Lorenzo in Casale di Montefalco, Santa Maria in Turrita di Montefalco e il Santuario della Madonna della Stella) affidata a don Mariano Montuori (Pievano), p. Marco Antonio Uras, ofm, e PP. Passionisti del Santuario della Madonna della Stella.

12. Nuova parrocchia: Pievania di SAN GIOVANNI BATTISTA (comprende le parrocchie di San Giovanni in Baiano di Spoleto, Santa Maria in rupis in Firenzuola di Acquasparta, San Martino in San Martino in Trignano di Spoleto, Sant’Angelo in Sant’Angelo in Mercole di Spoleto e Ascensione di N.S. in Montemartano di Spoleto) affidata a don Edoardo Rossi (Pievano), don Salvatore Ficarra e diac. Claudio Vandini.

13. Nuova parrocchia: Pievania di SAN FELICE (comprende le parrocchie di San Francesco al Bastardo e San Michele in Giano dell’Umbria) affidata a don Giuseppe Iavarone, (Pievano), e don Ernesto Di Fiore, cpps.

14. Nuova parrocchia: Pievania di SAN BRIZIO (comprende le parrocchie di San Gregorio in Nido in Castel Ritaldi, San Giovanni Battista in Castel San Giovanni di Castel Ritaldi e San Brizio in San Brizio di Spoleto) affidata a don Vito Stramaccia (Pievano) e diac. Gianluca Filippetti.

15. Nuova parrocchia: Pievania di SANTA MARIA di CAMPELLO (comprende la parrocchia di Santa Maria in Campello) affidata a p. Vito Giannuzzi, B, (Pievano) e p. Kazimierz Lorek, B.

16. Nuova parrocchia: Pievania dei SANTI ERASMO e FORTUNATO (comprende le parrocchie di Santa Maria Assunta in Cesi di Terni, Santi Filippo e Giacomo in Portaria di Acquasparta e San Fortunato in Porzano di Terni) affidata a don Seshukumar Kolakani, cpps (Amministratore parrocchiale).

Inoltre, l’Arcivescovo ha nominato:

– don Nolberto Cárdenas Rosas Pro-Rettore del Santuario di Santa Rita e Parroco di San Montano Vescovo in Roccaporena di Cascia;

– mons. Dino Pallucchi Cappellano dell’Ospedale “San Matteo degli Infermi” di Spoleto.